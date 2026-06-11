El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de junio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Moguer según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 11 de junio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Moguer, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 34 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura será de 21 grados, descendiendo ligeramente a 19 grados a las 04:00 horas, antes de comenzar a aumentar nuevamente.
A medida que avance la mañana, se prevé que la temperatura alcance los 24 grados a las 10:00 horas y continúe subiendo hasta llegar a un máximo de 34 grados a las 15:00 horas. Este calor será más pronunciado en las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los habitantes de Moguer tomar precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre. La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 52% a las 00:00 horas y disminuyendo hasta un 34% a las 14:00 horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más cálida.
El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 22 km/h. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad en las horas de la tarde, con rachas de hasta 41 km/h a las 16:00 horas. Este viento puede proporcionar algo de alivio ante el calor intenso, pero también podría generar condiciones de inestabilidad en áreas expuestas.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre, paseos por el campo o visitas a la playa. Sin embargo, es importante recordar que la exposición prolongada al sol puede ser perjudicial, por lo que se aconseja el uso de protector solar y mantenerse hidratado.
El ocaso se producirá a las 21:47 horas, marcando el final de un día que promete ser cálido y agradable. Con un cielo despejado y temperaturas elevadas, Moguer se presenta como un lugar ideal para disfrutar de la naturaleza y de la compañía de amigos y familiares.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-10T20:57:12.
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