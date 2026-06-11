El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de junio

Hoy, 11 de junio de 2026, Martos disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 52% por la mañana y descendiendo hasta un 21% en las horas centrales del día. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre con mayor comodidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 14 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, aumentando ligeramente en intensidad a medida que se acerque la tarde. Esta brisa del norte ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio agradable en las horas más calurosas.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que las condiciones serán ideales para cualquier actividad al aire libre, ya sea un paseo por el campo, una reunión familiar o simplemente disfrutar de un día en el parque. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que será un día soleado y seco.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 25 grados hacia la tarde y bajando a unos 20 grados por la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose en el horizonte a las 21:37.

En resumen, Martos se prepara para un día de verano perfecto, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento suave que hará que la jornada sea aún más placentera. Es un momento ideal para disfrutar de la naturaleza y aprovechar al máximo las actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-10T20:57:12.