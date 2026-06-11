El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de junio

El día de hoy, 11 de junio de 2026, Marchena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 20 y 35 grados a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se situará en 25 grados, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00 y alcanzando los 22 grados a las 03:00.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso hasta llegar a los 21 grados a las 05:00 y 06:00, antes de comenzar a ascender nuevamente. A las 07:00, la temperatura alcanzará los 21 grados, manteniéndose en este rango hasta las 08:00. A partir de las 09:00, el calor comenzará a intensificarse, alcanzando los 24 grados a las 09:00 y subiendo a 26 grados a las 10:00. El mediodía traerá consigo temperaturas más cálidas, alcanzando los 30 grados a las 12:00 y 32 grados a la 13:00.

La tarde será particularmente calurosa, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo de 35 grados a las 16:00 y 17:00. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, se espera un ligero descenso, con temperaturas de 34 grados a las 18:00 y 33 grados a las 19:00. Al caer la noche, la temperatura se estabilizará en torno a los 30 grados a las 21:00, antes de descender a 27 grados a las 22:00 y finalmente a 25 grados a las 23:00.

La humedad relativa durante el día variará, comenzando en un 60% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 75% a las 04:00. A medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, llegando a un 53% a las 10:00 y bajando hasta un 41% a las 12:00. Por la tarde, la humedad se mantendrá en niveles relativamente bajos, alcanzando un 30% a las 14:00 y un 28% a las 15:00.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 15 y 24 km/h durante la mañana y alcanzando ráfagas de hasta 47 km/h por la tarde. No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo ideal para actividades al aire libre. La salida del sol se producirá a las 07:00 y se pondrá a las 21:42, brindando largas horas de luz para disfrutar del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-10T20:57:12.