El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de junio

El día de hoy, 11 de junio de 2026, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 22 grados a la 01:00 y 21 grados en las horas más tempranas del día.

A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 26 grados a las 10:00 horas y llegando a un máximo de 37 grados a las 17:00 horas. Este incremento en el calor puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de la zona que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 64% y disminuyendo hasta un 22% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la baja humedad en la tarde podría hacer que la sensación de bochorno sea menos intensa. Sin embargo, es importante mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre los 6 y 20 km/h, alcanzando su máxima intensidad en la tarde. Este viento puede proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas más calurosas del día.

No se esperan precipitaciones en Mairena del Aljarafe, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El orto se producirá a las 07:03 y el ocaso será a las 21:45, lo que brinda una buena cantidad de luz solar para disfrutar de la jornada. Con un tiempo tan favorable, es un buen momento para aprovechar el aire libre y disfrutar de la belleza de la naturaleza en esta localidad sevillana.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-10T20:57:12.