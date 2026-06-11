El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de junio

El día de hoy, 11 de junio de 2026, Lucena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 21 grados a la 1 de la madrugada y bajando a 20 grados a las 2 de la mañana.

Durante la mañana, el termómetro se mantendrá en torno a los 19 grados, con un aumento gradual que llevará la temperatura a 25 grados a media tarde. La máxima del día se prevé que alcance los 32 grados a las 4 de la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y soleado. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en 29 grados a las 7 de la tarde y cerrando el día en 20 grados a las 11 de la noche.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 75% en las primeras horas del día y disminuyendo a un 64% hacia las 10 de la mañana. Sin embargo, se espera que la humedad aumente nuevamente hacia la tarde, alcanzando un 72% a las 11 de la noche. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida durante las horas más calurosas del día.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el sur con velocidades que oscilarán entre 10 y 14 km/h durante la mañana y la tarde. A partir de la tarde, se prevé un aumento en la intensidad del viento, alcanzando ráfagas de hasta 39 km/h hacia las 6 de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas pico.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los lucentinos podrán disfrutar de un día soleado sin preocupaciones de mal tiempo. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

En resumen, Lucena vivirá un día cálido y soleado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento moderado que ayudará a mitigar el calor. Es un día perfecto para disfrutar del aire libre y aprovechar al máximo el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-10T20:57:12.