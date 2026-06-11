El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de junio

El día de hoy, 11 de junio de 2026, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00 y alcanzando los 22 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, que alcanzará los 36 grados a las 16:00 horas, con un pico de 37 grados a las 17:00.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Al inicio del día, la humedad se situará en un 41%, aumentando a un 54% a la 01:00 y alcanzando un 73% a las 07:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, llegando a un 30% a las 15:00, lo que podría hacer que el calor se sienta más intenso.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste durante las primeras horas, con velocidades que oscilarán entre 14 y 21 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección hacia el este, con ráfagas que alcanzarán hasta 33 km/h en las horas centrales de la tarde. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más cálidas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Lora del Río pueden planificar sus actividades sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

El ocaso se producirá a las 21:43, ofreciendo una hermosa puesta de sol para aquellos que deseen disfrutar de la tarde al aire libre. Con un tiempo tan favorable, es un buen momento para salir a caminar, hacer deporte o simplemente relajarse en un parque. En resumen, el día se perfila como ideal para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que, aunque moderado, puede ofrecer un respiro del calor intenso.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-10T20:57:12.