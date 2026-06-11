El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de junio

El día de hoy, 11 de junio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 27 grados a la 01:00 y alcanzando los 25 grados a las 02:00.

A medida que avance la mañana, las temperaturas continuarán su descenso, llegando a los 24 grados a las 03:00 y a los 23 grados a las 04:00. La tendencia se mantendrá durante las horas siguientes, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 22 grados hasta las 06:00. A partir de las 07:00, se espera que la temperatura se estabilice en torno a los 21 grados, manteniéndose así hasta las 09:00.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 29 grados a las 12:00 y subiendo hasta los 36 grados entre las 17:00 y las 20:00. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera brisa proveniente del este, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h. A partir de las 21:00, se espera que la temperatura comience a descender nuevamente, alcanzando los 34 grados a las 21:00 y 32 grados a las 22:00.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 22% a las 00:00 y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 75% a las 07:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas se eleven, la humedad comenzará a disminuir, llegando a un 33% a las 22:00.

En cuanto a la precipitación, no se prevén lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Linares podrán disfrutar de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer. La puesta de sol está programada para las 21:37, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder. En resumen, el tiempo de hoy en Linares será cálido y mayormente despejado, perfecto para disfrutar del aire libre y de las actividades veraniegas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-10T20:57:12.