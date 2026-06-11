El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de junio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Linares según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 11 de junio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 27 grados a la 01:00 y alcanzando los 25 grados a las 02:00.
A medida que avance la mañana, las temperaturas continuarán su descenso, llegando a los 24 grados a las 03:00 y a los 23 grados a las 04:00. La tendencia se mantendrá durante las horas siguientes, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 22 grados hasta las 06:00. A partir de las 07:00, se espera que la temperatura se estabilice en torno a los 21 grados, manteniéndose así hasta las 09:00.
Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 29 grados a las 12:00 y subiendo hasta los 36 grados entre las 17:00 y las 20:00. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera brisa proveniente del este, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h. A partir de las 21:00, se espera que la temperatura comience a descender nuevamente, alcanzando los 34 grados a las 21:00 y 32 grados a las 22:00.
La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 22% a las 00:00 y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 75% a las 07:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas se eleven, la humedad comenzará a disminuir, llegando a un 33% a las 22:00.
En cuanto a la precipitación, no se prevén lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Linares podrán disfrutar de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre.
A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer. La puesta de sol está programada para las 21:37, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder. En resumen, el tiempo de hoy en Linares será cálido y mayormente despejado, perfecto para disfrutar del aire libre y de las actividades veraniegas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-10T20:57:12.
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