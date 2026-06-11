El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de junio

El día de hoy, 11 de junio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Lepe, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que se mantendrá constante durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 32 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque 32 grados. Este calor será más pronunciado en las horas de mayor insolación, por lo que se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones, como el uso de protector solar y mantenerse hidratados.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 64% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 41% en las horas de la tarde. Este descenso en la humedad contribuirá a que la sensación térmica sea más llevadera, aunque las altas temperaturas pueden hacer que se sienta un poco más de calor en las horas pico. Por la noche, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 73% hacia el final del día, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más frescas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur a una velocidad que oscilará entre 4 y 20 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 35 km/h en las horas más activas. Este viento será más fuerte durante la tarde, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las zonas costeras. La dirección del viento también sugiere que se pueden esperar algunas brisas agradables, ideales para disfrutar de actividades al aire libre.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es perfecto para quienes planean pasar el día en la playa o realizar actividades recreativas en el campo. La ausencia de lluvias y el cielo despejado también son ideales para la observación de estrellas durante la noche, ya que el cielo se mantendrá claro.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que, aunque moderado, ofrecerá un respiro del calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-10T20:57:12.