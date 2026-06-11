El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de junio

El día de hoy, 11 de junio de 2026, se prevé un tiempo mayormente despejado en Lebrija, con cielos sin nubes que permitirán disfrutar de un ambiente soleado durante toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, y se mantendrá así a lo largo del día, lo que es ideal para actividades al aire libre.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 19 grados a las 07:00. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 34 grados a las 16:00 horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más elevada. Por la tarde, las temperaturas se mantendrán en torno a los 33 grados, proporcionando un tiempo cálido y agradable.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 74% a medianoche y aumentando hasta un 99% en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en un 41% hacia las 20:00 horas. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde será más seca y cómoda.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 36 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 22:00 y las 23:00 horas, alcanzando hasta 59 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio del calor, especialmente durante las horas más cálidas de la tarde.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. La combinación de cielos despejados, temperaturas cálidas y vientos moderados sugiere un día ideal para disfrutar de la naturaleza, realizar deportes o simplemente relajarse al aire libre.

En resumen, Lebrija disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo por la tarde y un viento que aportará frescura. Es un día perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-10T20:57:12.