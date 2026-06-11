El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de junio

El día de hoy, 11 de junio de 2026, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 26 grados a las 02:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 27 grados a la 01:00 y 26 grados a las 02:00, proporcionando un inicio de día cálido y agradable.

A partir de las 03:00 horas, la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 24 grados a las 03:00 y los 23 grados a las 04:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleva en el cielo, las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando los 30 grados a las 13:00 horas y alcanzando un pico de 35 grados a las 17:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso, típico de la temporada estival en la región.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 41% a las 00:00 horas y descendiendo a un 36% a las 13:00 horas, lo que contribuirá a una sensación térmica más soportable a pesar del calor. A lo largo del día, la humedad irá disminuyendo, alcanzando un 19% hacia las 19:00 horas, lo que podría hacer que la sensación de calor sea más intensa en las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste y el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. A las 12:00 horas, se espera que el viento alcance una velocidad de 10 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. El ocaso se producirá a las 21:37 horas, marcando el final de un día soleado y caluroso en Jaén. En resumen, se recomienda a los habitantes y visitantes de la ciudad que se preparen para un día cálido y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, pero sin olvidar la importancia de mantenerse hidratados y protegidos del sol.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-10T20:57:12.