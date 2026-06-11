El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de junio

El día de hoy, 11 de junio de 2026, se presenta en Dos Hermanas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 22 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 19 grados hacia las 06:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 37 grados a las 17:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Al inicio del día, la humedad se situará en un 63%, aumentando hasta un 89% en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 55% a las 10:00 y bajando hasta un 34% hacia las 21:00. Esto significa que, aunque las temperaturas serán altas, la disminución de la humedad podría hacer que la sensación térmica sea más llevadera durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre 4 y 17 km/h en las primeras horas, aumentando a 26 km/h a lo largo de la mañana. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h a las 19:00, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es favorable para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy será predominantemente soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. La combinación de un cielo despejado, temperaturas elevadas y un viento moderado hará que sea un día ideal para disfrutar del aire libre, siempre recordando la importancia de mantenerse hidratado y protegido del sol.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-10T20:57:12.