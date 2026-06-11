El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de junio

El día de hoy, 11 de junio de 2026, Coria del Río se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 23 grados , descendiendo ligeramente a 22 grados a la 01:00 y alcanzando los 21 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 20 grados hasta las 05:00, proporcionando un inicio de jornada fresco y agradable.

A partir de las 06:00, la temperatura comenzará a descender hasta llegar a 19 grados, pero se prevé un aumento gradual a medida que el sol se eleva en el horizonte. Para las 09:00, se anticipa que la temperatura alcance los 23 grados, y durante las horas centrales del día, se espera un aumento significativo, alcanzando un máximo de 37 grados a las 17:00. Este calor puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 69% a la medianoche y disminuyendo a un 56% a las 10:00. Sin embargo, a medida que la temperatura aumenta, la humedad también se verá afectada, alcanzando un 39% a las 20:00. Esto puede contribuir a una sensación de calor más intensa durante la tarde.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur-suroeste con velocidades que oscilarán entre 16 y 23 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. A las 16:00, se anticipa que el viento alcance su máxima racha de 33 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes y visitantes de Coria del Río podrán disfrutar de un día soleado y seco. La puesta de sol está programada para las 21:45, ofreciendo un hermoso espectáculo al final de un día caluroso y despejado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-10T20:57:12.