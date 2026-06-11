El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de junio

El día de hoy, 11 de junio de 2026, Córdoba se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 37 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 60% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 23% en la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más cálida. Este descenso en la humedad, combinado con el aumento de la temperatura, podría generar un ambiente caluroso, por lo que se recomienda a los cordobeses mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 21 y 31 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo a medida que avanza la tarde. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas. Sin embargo, se espera que hacia la tarde, la velocidad del viento se reduzca, lo que podría hacer que la sensación de calor sea más intensa.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es favorable para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 24 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:41. La noche se presentará fresca, ideal para salir a disfrutar de la vida nocturna de la ciudad.

En resumen, Córdoba vivirá un día de calor intenso, con cielos despejados y sin posibilidad de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar al aire libre. Se aconseja a la población tomar precauciones ante el calor y aprovechar las horas de luz para realizar actividades recreativas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-10T20:57:12.