El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de junio

El día de hoy, 11 de junio de 2026, Castilleja de la Cuesta se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 22 grados a la 01:00 y 21 grados entre las 02:00 y las 03:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se estabilice en torno a los 20 grados, alcanzando un máximo de 36 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 55% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 85% en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, situándose en un 36% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste durante las primeras horas, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 15 km/h. A medida que el día progrese, el viento cambiará de dirección, predominando del este y noreste, con ráfagas que alcanzarán hasta 36 km/h en las horas más cálidas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura en medio del calor, especialmente en las horas de mayor temperatura.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Castilleja de la Cuesta podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y despejado.

El orto se producirá a las 07:02, brindando luz natural desde temprano, mientras que el ocaso se espera para las 21:45, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz diurna. En resumen, el tiempo de hoy en Castilleja de la Cuesta será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas y un cielo despejado que invitará a salir y aprovechar el día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-10T20:57:12.