El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de junio

El día de hoy, 11 de junio de 2026, se presenta en Cartaya con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A primera hora, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 20 grados , descendiendo ligeramente a 19 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 33 grados en la tarde. Este incremento en el calor será más notable entre las 14:00 y las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque su punto más alto. Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender, estabilizándose en torno a los 24 grados hacia el final del día.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas de la mañana, la humedad se situará en un 64%, aumentando gradualmente hasta alcanzar un 73% por la noche. Esto podría hacer que la sensación de calor sea un poco más intensa durante las horas centrales del día, especialmente cuando las temperaturas alcancen su pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur a una velocidad moderada, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 35 km/h en las horas más cálidas. Este viento, aunque fresco, podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las zonas más abiertas y expuestas. A lo largo del día, la dirección del viento se mantendrá mayormente constante, lo que contribuirá a un tiempo estable y predecible.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes de Cartaya podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La combinación de cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento moderado hace de este un día ideal para disfrutar de la playa, paseos por el campo o cualquier actividad al aire libre.

El orto se producirá a las 07:07 y el ocaso será a las 21:49, lo que proporcionará un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, el tiempo de hoy en Cartaya se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del verano en todo su esplendor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-10T20:57:12.