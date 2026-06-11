El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de junio

El día de hoy, 11 de junio de 2026, Carmona se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se situará en 25 grados , descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00 y alcanzando los 22 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, llegando a los 20 grados a las 04:00 y manteniéndose en torno a esa cifra durante las primeras horas del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 51% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 81% a las 04:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleva en el cielo, la humedad comenzará a disminuir, lo que contribuirá a una sensación de calor más agradable. A las 10:00 horas, la temperatura alcanzará los 25 grados, y para el mediodía, se espera que llegue a los 27 grados, con un aumento progresivo hasta alcanzar un máximo de 34 grados a las 16:00.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 23 km/h durante las primeras horas del día, aumentando a medida que avanza la tarde. A las 14:00, se prevé que el viento alcance su máxima velocidad de 39 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar del calor. A lo largo de la tarde, el viento mantendrá su dirección y velocidad, contribuyendo a un ambiente dinámico y agradable.

No se esperan precipitaciones en el día de hoy, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Carmona pueden disfrutar de un día soleado sin preocupaciones por el mal tiempo. La puesta de sol se producirá a las 21:43, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día perfecto para disfrutar al aire libre.

En resumen, el tiempo en Carmona para hoy será mayormente despejado, con temperaturas cálidas y un viento moderado que hará que el día sea ideal para actividades al aire libre. Los residentes y visitantes podrán aprovechar al máximo este día soleado, disfrutando de la belleza del entorno y de las agradables temperaturas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-10T20:57:12.