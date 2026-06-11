El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de junio

Hoy, 11 de junio de 2026, el tiempo en Cabra se presenta mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados a las 00:00 horas y descenderán ligeramente a lo largo de la madrugada, alcanzando los 19 grados a las 04:00 horas. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, que alcanzará su punto máximo en la tarde, con valores que podrían llegar hasta los 33 grados entre las 18:00 y 19:00 horas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 72% a medianoche y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 31% hacia las 18:00 horas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que el tiempo sea más llevadero para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 42 km/h a las 18:00 horas. Esto podría generar una sensación refrescante, especialmente durante las horas más calurosas del día.

No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por el tiempo, y los habitantes de Cabra podrán disfrutar de actividades como paseos, deportes o simplemente relajarse en parques y espacios abiertos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados a las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:38 horas. La combinación de un cielo claro y temperaturas agradables hará que la noche sea ideal para salir y disfrutar de la vida nocturna de la ciudad.

En resumen, el día de hoy en Cabra se presenta como una jornada perfecta para disfrutar del aire libre, con un tiempo cálido, seco y soleado, ideal para actividades diurnas y nocturnas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-10T20:57:12.