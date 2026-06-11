El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de junio

Hoy, 11 de junio de 2026, Las Cabezas de San Juan disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 24 grados , descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00 y alcanzando los 22 grados a las 02:00 y 03:00. Sin embargo, a medida que avance el día, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 35 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 67% a la medianoche y aumentando hasta un 96% a las 07:00. A medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 54% a las 11:00 y bajando aún más a un 43% a las 13:00. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde será más seca y cálida, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 11 y 55 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán entre las 22:00 y 23:00, alcanzando hasta 55 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura en las horas más calurosas, especialmente en la tarde, cuando las temperaturas sean más elevadas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que los residentes y visitantes disfruten de un día soleado sin preocupaciones climáticas.

Con el sol saliendo a las 07:03 y poniéndose a las 21:43, los habitantes de Las Cabezas de San Juan tendrán muchas horas de luz para disfrutar de actividades al aire libre. Se recomienda aprovechar el tiempo favorable para realizar paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza en los espacios públicos.

En resumen, el tiempo de hoy en Las Cabezas de San Juan será ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados que aportarán un alivio en las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-10T20:57:12.