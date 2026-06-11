El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de junio

El día de hoy, 11 de junio de 2026, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 23 grados , descendiendo ligeramente a 22 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso hasta alcanzar los 20 grados a las 04:00 y 05:00. Sin embargo, a partir de las 06:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 19 grados a las 06:00 y subiendo hasta los 20 grados a las 07:00. Durante la mañana, se prevé que las temperaturas se mantengan en torno a los 20 a 23 grados, alcanzando un máximo de 25 grados a las 10:00.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 52% a la medianoche y aumentando hasta un 63% en las primeras horas de la mañana. A medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 54% a las 10:00 y bajando aún más a un 47% a las 11:00. Este descenso en la humedad, combinado con el cielo despejado, creará un ambiente cálido y seco, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre los 14 y 24 km/h en las primeras horas del día. A medida que avanza la jornada, el viento cambiará de dirección, predominando del noreste y alcanzando ráfagas de hasta 37 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Bormujos pueden disfrutar de un día sin lluvias. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

Con el ocaso programado para las 21:45, los habitantes de Bormujos podrán disfrutar de una hermosa puesta de sol tras un día de temperaturas agradables y cielos despejados. En resumen, hoy es un día perfecto para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar al máximo el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-10T20:57:12.