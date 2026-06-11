El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de junio

El día de hoy, 11 de junio de 2026, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 24 grados a las 03:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, alcanzando los 22 grados a las 05:00 horas y los 21 grados a las 08:00 horas.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 23% a medianoche y aumentando hasta un 79% a las 07:00 horas, lo que podría generar una sensación de frescor en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 60% a las 10:00 horas.

A partir de las 09:00 horas, las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando los 24 grados a las 10:00 horas y subiendo hasta los 30 grados a las 13:00 horas. El pico de calor se registrará entre las 16:00 y las 17:00 horas, cuando se espera que la temperatura alcance los 37 grados, lo que podría generar un ambiente caluroso y seco. Es recomendable que los habitantes de Bailén tomen precauciones ante el calor, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

El viento soplará predominantemente del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 15 km/h durante la mayor parte del día. A las 22:00 horas, se prevé un ligero aumento en la velocidad del viento, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en todas las franjas horarias. Esto significa que no se anticipan lluvias ni tormentas, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 30 grados a las 23:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa puesta de sol a las 21:38 horas. En resumen, el tiempo en Bailén para hoy se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas y un cielo despejado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-10T20:57:12.