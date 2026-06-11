El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de junio

El día de hoy, 11 de junio de 2026, Baeza se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 24 grados a la 1 de la tarde y bajando a 22 grados hacia las 3 de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 54% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 67% en las horas más cálidas del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas centrales de la tarde. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un pronóstico de 0 mm a lo largo del día, asegura que no habrá interrupciones por lluvias.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 22 y 25 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 43 km/h en las horas de la tarde. Este viento puede proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente en las horas más calurosas del día. A medida que el sol se eleva en el cielo, se espera que la dirección del viento se mantenga constante, lo que contribuirá a un ambiente fresco y agradable.

A lo largo de la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con un máximo de 33 grados a las 5 de la tarde. Sin embargo, a medida que el sol comience a descender, se anticipa un ligero descenso en la temperatura, que se situará en torno a los 31 grados hacia las 9 de la noche. La humedad comenzará a disminuir, lo que hará que la noche sea más cómoda.

El ocaso está previsto para las 21:36, momento en el que la temperatura comenzará a descender de manera más pronunciada, ofreciendo un respiro del calor del día. La noche se presentará mayormente despejada, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado, ideal para paseos nocturnos o actividades al aire libre.

En resumen, Baeza disfrutará de un día cálido y soleado, con condiciones ideales para disfrutar de la naturaleza y actividades al aire libre, sin preocuparse por la lluvia.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-10T20:57:12.