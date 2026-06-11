El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de junio

El día de hoy, 11 de junio de 2026, se presenta en Baena con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 22 grados a las 03:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando los 21 grados a las 04:00 horas y 20 grados a las 05:00 horas.

A partir de las 06:00 horas, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 19 grados a las 06:00 y subiendo hasta los 21 grados a las 09:00. Durante la tarde, las temperaturas se elevarán notablemente, alcanzando un pico de 34 grados entre las 16:00 y las 18:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 47% y el 84% a lo largo del día, siendo más alta en las primeras horas de la mañana y disminuyendo conforme avanza la tarde.

El viento soplará desde el suroeste durante la mañana, con velocidades que alcanzarán los 18 km/h a las 00:00 horas y aumentando a 22 km/h a la 01:00. A medida que el día avanza, el viento cambiará de dirección hacia el noreste, con ráfagas que oscilarán entre 3 y 11 km/h en las horas centrales del día. Sin embargo, se prevé que el viento alcance su máxima velocidad de 23 km/h desde el oeste a las 20:00 horas, lo que podría generar una sensación térmica más fresca al caer la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Baena podrán disfrutar de un día sin interrupciones por el tiempo, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se prevé un leve aumento en la probabilidad de tormentas hacia la tarde, aunque esta sigue siendo baja, con un 15% entre las 14:00 y las 20:00 horas.

En resumen, el tiempo en Baena para hoy se caracteriza por un ambiente cálido y soleado, con temperaturas que alcanzarán su máximo en las horas de la tarde y un viento moderado que ofrecerá algo de alivio ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-10T20:57:12.