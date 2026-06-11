El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de junio

El día de hoy, 11 de junio de 2026, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 39 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 35% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 52% por la noche. Esto puede generar una sensación de calor más intensa durante las horas pico, especialmente entre las 14:00 y las 16:00, cuando se prevé que la temperatura alcance su punto máximo. Sin embargo, la brisa que soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 11 y 24 km/h, proporcionará un alivio en las horas más calurosas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Andújar podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de paseos, deportes o cualquier actividad que se realice al exterior.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 34 grados hacia las 21:00. La noche se presentará con un cielo despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer, ya que el ocaso está previsto para las 21:39. Las temperaturas nocturnas se mantendrán alrededor de los 27 grados, lo que sugiere que la noche será cálida y propicia para disfrutar de cenas al aire libre o paseos nocturnos.

En resumen, el tiempo en Andújar para hoy es ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. La combinación de sol y brisa hará que la jornada sea placentera, permitiendo a los residentes y visitantes disfrutar de todo lo que la ciudad tiene para ofrecer en este hermoso día de junio.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-10T20:57:12.