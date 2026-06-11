El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de junio

El día de hoy, 11 de junio de 2026, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traducirá en una luminosidad óptima para realizar actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 20°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 33°C durante la tarde, lo que sugiere que será un día cálido, ideal para disfrutar de la naturaleza o actividades recreativas.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 72% en la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 39% en las horas más cálidas. Esto significa que, aunque la temperatura será alta, la sensación de calor podría ser más llevadera en las primeras horas del día. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento también podría ser un factor a considerar para quienes planean actividades al aire libre, como paseos en bicicleta o deportes.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para aquellos que tienen planes al aire libre. La ausencia de lluvia también contribuirá a que el ambiente se mantenga seco y cálido.

A medida que el día avance, el ocaso se producirá a las 21:48, ofreciendo una hermosa puesta de sol que será un espectáculo visual para los habitantes de Aljaraque. Con un cielo despejado, los colores del atardecer prometen ser vibrantes y dignos de admirar.

En resumen, el tiempo en Aljaraque para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que aportará frescura. Se aconseja a los ciudadanos aprovechar al máximo este día soleado, manteniendo siempre precauciones ante el calor.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-10T20:57:12.