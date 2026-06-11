El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de junio

El día de hoy, 11 de junio de 2026, se presenta en Alcalá la Real con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 22 grados , descendiendo ligeramente a 21 grados a la 1 de la madrugada y alcanzando un mínimo de 15 grados en las horas más frescas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, que alcanzará su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, con valores que podrían llegar hasta los 31 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 63% por la mañana y disminuyendo a un 51% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación térmica no será excesivamente sofocante, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas. Sin embargo, es recomendable tener precaución, especialmente en áreas expuestas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son ideales para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el campo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia las 11 de la noche. El ocaso se producirá a las 21:36, marcando el final de un día que promete ser agradable y propicio para disfrutar de la naturaleza y de la vida social en Alcalá la Real.

En resumen, el tiempo de hoy en Alcalá la Real se caracteriza por un ambiente despejado, temperaturas cálidas y un viento moderado, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-10T20:57:12.