El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de junio

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 10 de junio de 2026, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 35 grados a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

La temperatura comenzará en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 18 grados en la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar rápidamente, alcanzando los 34 grados a media tarde, y un máximo de 35 grados hacia las 17:00 horas. Es recomendable que los habitantes de El Viso del Alcor tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, utilizando protector solar y manteniéndose hidratados.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 53% y disminuyendo hasta un 19% en las horas más cálidas. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se aconseja buscar sombra y evitar la exposición directa al sol durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, pero también es importante tener en cuenta que estas ráfagas pueden levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que las condiciones serán ideales para actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. La ausencia de lluvias y el predominio del sol permitirán que los jardines y espacios verdes de El Viso del Alcor luzcan en su máximo esplendor.

En resumen, este 10 de junio se presenta como un día perfecto para disfrutar del buen tiempo en El Viso del Alcor, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento moderado que hará más llevadero el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-09T20:52:12.