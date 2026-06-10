El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de junio

El día de hoy, 10 de junio de 2026, Utrera se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto de nubes altas, pero a medida que avanza el día, se espera que estas den paso a un ambiente completamente despejado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00, y alcanzando un mínimo de 18 grados entre las 06:00 y las 08:00. A partir de las 09:00, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 30 grados a las 13:00 y llegando a un máximo de 35 grados entre las 17:00 y las 18:00.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 55% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 82% en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que las temperaturas suben, la humedad comenzará a disminuir, situándose en un 39% hacia la tarde, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más cálida.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 40 km/h a las 19:00, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor intenso. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor refrescante en las horas más calurosas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los habitantes de Utrera pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y claro.

Con el ocaso programado para las 21:43, los residentes podrán disfrutar de una hermosa puesta de sol tras un día caluroso y despejado. En resumen, el tiempo de hoy en Utrera se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que hará más llevadero el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-09T20:52:12.