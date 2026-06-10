El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de junio

El día de hoy, 10 de junio de 2026, se presenta en Úbeda con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados en las horas centrales, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 26% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 54% hacia la noche. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida durante las horas más calurosas del día, especialmente en la tarde. Sin embargo, la brisa que soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 19 km/h, proporcionará un alivio en las horas más calurosas, haciendo que el tiempo sea más llevadero.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el sol brillará sin obstáculos. La visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de los paisajes y la arquitectura de la ciudad.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 30 grados hacia las 20:00 horas. La noche se presentará igualmente despejada, con temperaturas que rondarán los 26 grados a las 23:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 21:35, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en Úbeda para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por sus calles históricas, disfrutar de una comida en una terraza o simplemente relajarse en un parque. Con cielos despejados, temperaturas cálidas y una brisa suave, es un día ideal para aprovechar al máximo lo que la ciudad tiene para ofrecer.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-09T20:52:12.