El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de junio

El día de hoy, 10 de junio de 2026, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero sin riesgo de precipitaciones. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, especialmente durante las horas centrales, lo que permitirá que las temperaturas alcancen su punto máximo.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00. A partir de las 02:00, se estabilizarán en 22 grados, manteniéndose en ese rango hasta las 03:00. Sin embargo, a medida que el día avanza, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 30 grados a las 12:00 y llegando a un máximo de 36 grados a las 17:00. Por la tarde, se espera un ligero descenso, con temperaturas de 34 grados a las 18:00 y 33 grados a las 19:00, finalizando el día con 25 grados a las 23:00.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 53% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 98% a las 07:00, lo que puede generar una sensación de bochorno en las primeras horas. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en un 49% a las 22:00.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 22 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán entre las 18:00 y las 19:00, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría generar una sensación refrescante en medio del calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Tomares pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La combinación de cielos despejados, temperaturas cálidas y vientos moderados promete un día agradable para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Tomares para hoy se presenta como una oportunidad perfecta para salir y disfrutar del buen tiempo, con temperaturas cálidas y cielos despejados que invitan a aprovechar al máximo el día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-09T20:52:12.