El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de junio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en San Juan de Aznalfarache según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 10 de junio de 2026, San Juan de Aznalfarache se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado y cálido. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance la jornada, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con valores que oscilarán entre los 24°C por la mañana y los 36°C durante la tarde, alcanzando su pico alrededor de las 17:00 horas.
La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 53% en las primeras horas y descendiendo hasta un 19% en la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa. A medida que el sol se eleva, la combinación de temperaturas altas y baja humedad podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada, por lo que se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y buscar sombra en las horas más calurosas.
En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste con velocidades que variarán entre 5 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en áreas abiertas. Sin embargo, es importante tener precaución, ya que el viento podría levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas zonas.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%, lo que es ideal para actividades al aire libre. Los residentes pueden disfrutar de un día soleado, perfecto para paseos, deportes o simplemente relajarse en los parques locales.
A medida que se acerque la noche, el cielo continuará despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:44. Las temperaturas comenzarán a descender, pero se mantendrán agradables, rondando los 24°C al caer la noche. La combinación de un cielo despejado y temperaturas moderadas hará que la velada sea ideal para actividades nocturnas.
En resumen, el tiempo de hoy en San Juan de Aznalfarache será predominantemente soleado y cálido, con temperaturas elevadas y un viento moderado que ofrecerá algo de frescura. Es un día perfecto para disfrutar al aire libre, así que no olvides protegerte del sol y mantenerte hidratado.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-09T20:52:12.
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