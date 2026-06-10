El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de junio

El día de hoy, 10 de junio de 2026, San Juan de Aznalfarache se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado y cálido. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance la jornada, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con valores que oscilarán entre los 24°C por la mañana y los 36°C durante la tarde, alcanzando su pico alrededor de las 17:00 horas.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 53% en las primeras horas y descendiendo hasta un 19% en la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa. A medida que el sol se eleva, la combinación de temperaturas altas y baja humedad podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada, por lo que se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y buscar sombra en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste con velocidades que variarán entre 5 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en áreas abiertas. Sin embargo, es importante tener precaución, ya que el viento podría levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas zonas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%, lo que es ideal para actividades al aire libre. Los residentes pueden disfrutar de un día soleado, perfecto para paseos, deportes o simplemente relajarse en los parques locales.

A medida que se acerque la noche, el cielo continuará despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:44. Las temperaturas comenzarán a descender, pero se mantendrán agradables, rondando los 24°C al caer la noche. La combinación de un cielo despejado y temperaturas moderadas hará que la velada sea ideal para actividades nocturnas.

En resumen, el tiempo de hoy en San Juan de Aznalfarache será predominantemente soleado y cálido, con temperaturas elevadas y un viento moderado que ofrecerá algo de frescura. Es un día perfecto para disfrutar al aire libre, así que no olvides protegerte del sol y mantenerte hidratado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-09T20:52:12.