El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de junio

El día de hoy, 10 de junio de 2026, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la luminosidad del día. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo continúe en su mayoría poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente.

Las temperaturas oscilarán entre los 19°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 36°C durante la tarde. Este aumento de temperatura se sentirá especialmente en las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de Puente Genil que tomen precauciones ante el calor, como mantenerse hidratados y buscar sombra en las horas más calurosas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 44% por la mañana y descendiendo a niveles más bajos a medida que la temperatura aumenta, alcanzando un 22% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más cálida, por lo que es importante estar atentos a las condiciones del tiempo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 25 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también se recomienda tener precaución con objetos sueltos que puedan ser arrastrados por el viento.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, permitiendo que los planes al aire libre se desarrollen sin contratiempos.

En resumen, el tiempo en Puente Genil para hoy es perfecto para disfrutar de un día soleado, con temperaturas cálidas y un cielo mayormente despejado. Se aconseja a todos los que salgan a disfrutar del día que se protejan del sol y se mantengan hidratados, aprovechando al máximo las agradables condiciones meteorológicas que se presentan.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-09T20:52:12.