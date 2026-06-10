El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de junio

El día de hoy, 10 de junio de 2026, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales del día, pero sin afectar significativamente la luminosidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 24 grados en la madrugada y alcanzarán un máximo de 32 grados durante la tarde. Este incremento en la temperatura se sentirá especialmente en las horas más cálidas, entre las 14:00 y las 17:00, cuando se prevé que el termómetro marque los 31 a 32 grados. Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose alrededor de los 24 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 46% por la mañana y disminuyendo a un 20% en las horas más cálidas, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa. Sin embargo, a medida que avance la tarde y se acerque la noche, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 52% hacia el final del día.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 3 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento será más notable en las zonas abiertas y podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá riesgo de lluvias. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en los parques de la ciudad.

En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy es perfecto para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave que hará que la jornada sea aún más placentera. Se recomienda llevar protección solar y mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-09T20:52:12.