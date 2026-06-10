El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de junio

El día de hoy, 10 de junio de 2026, Pozoblanco se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 18 grados a las 06:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 34 grados a las 15:00 horas, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para disfrutar de la naturaleza.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 23% a la medianoche y descendiendo hasta un 11% en las horas más cálidas del día. Esta baja humedad, combinada con las altas temperaturas, podría hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste con velocidades que oscilarán entre 9 y 13 km/h en las primeras horas, aumentando a 26 km/h hacia la tarde. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las áreas más abiertas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la racha máxima de viento podría alcanzar hasta 26 km/h, lo que podría ser notable en espacios abiertos.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que favorece la planificación de actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El orto se producirá a las 06:54 y el ocaso a las 21:42, brindando un amplio margen de luz solar para disfrutar de la jornada. En resumen, Pozoblanco disfrutará de un día cálido y soleado, ideal para actividades al aire libre, con un tiempo seco y ventoso que permitirá a los habitantes aprovechar al máximo el esplendor del verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-09T20:52:12.