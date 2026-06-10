El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de junio

El día de hoy, 10 de junio de 2026, Palma del Río se verá afectada por un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde. A lo largo del día, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable.

Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en las horas centrales del día, con valores que oscilarán entre los 36 y 38 grados . La temperatura comenzará en torno a los 26 grados a primera hora, descendiendo ligeramente a 24 grados en la madrugada, pero se elevará rápidamente a medida que avance la jornada. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, cuando la sensación térmica podría ser aún más elevada.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 46% y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando niveles más bajos hacia la tarde, lo que podría contribuir a una sensación de calor más intensa. A medida que el día avance, la humedad se situará en torno al 14% al final de la tarde, lo que podría hacer que el calor se sienta más agobiante.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 3 y 13 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar rachas de hasta 27 km/h por la tarde. Este viento podría ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas, aunque no será suficiente para mitigar completamente el calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto significa que los planes al aire libre pueden llevarse a cabo sin preocupaciones por el tiempo. Sin embargo, es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

El orto se producirá a las 06:58, y el ocaso será a las 21:42, lo que brindará a los habitantes de Palma del Río una larga jornada de luz solar. En resumen, el tiempo de hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor intenso.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-09T20:52:12.