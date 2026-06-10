El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de junio

Hoy, 10 de junio de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable para los residentes y visitantes.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 22 grados a la 01:00 y 21 grados entre las 02:00 y las 03:00. Sin embargo, a partir de las 04:00, se prevé un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 20 grados a las 04:00 y continuando su ascenso hasta llegar a un máximo de 36 grados a las 17:00. Este calor será más pronunciado en las horas centrales del día, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones, especialmente aquellos que planeen realizar actividades al aire libre.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 62% a la medianoche y alcanzando su punto más alto del 87% a las 07:00. A medida que el día avanza, la humedad disminuirá, situándose en un 65% a las 10:00 y bajando hasta un 41% hacia las 21:00. Esta disminución en la humedad, combinada con el aumento de la temperatura, podría generar una sensación de calor más intensa durante las horas pico.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 21 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 19:00 y las 20:00, alcanzando hasta 36 km/h. Este viento podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación se mantiene en 0%, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

Con el orto a las 07:02 y el ocaso a las 21:43, los habitantes de Los Palacios y Villafranca podrán disfrutar de largas horas de luz solar. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, pero se aconseja mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más cálidas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-09T20:52:12.