El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de junio

Hoy, 10 de junio de 2026, Osuna se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. La temperatura comenzará en torno a los 27 grados a medianoche, descendiendo ligeramente a 26 grados en la primera hora del día. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 35 grados en la tarde, antes de descender nuevamente hacia la noche.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 41% y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 59% hacia el final del día. Esto podría generar una sensación de calor más intensa durante las horas más cálidas, especialmente en la tarde, cuando la combinación de temperatura y humedad puede hacer que se sienta más caluroso de lo que realmente es.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 12 y 30 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se producirán en la tarde, alcanzando hasta 45 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura momentánea, aunque no será suficiente para mitigar el calor. Es recomendable que los habitantes de Osuna tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, que se prevén entre las 15:00 y las 18:00.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las actividades al aire libre pueden llevarse a cabo sin preocupaciones por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Sin embargo, es importante recordar que la exposición prolongada al sol puede ser perjudicial, por lo que se aconseja el uso de protector solar y mantenerse hidratado.

A medida que el día avance hacia la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 25 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista del atardecer, que se espera que ocurra a las 21:40. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en Osuna, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones para el manejo del calor y la hidratación.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-09T20:52:12.