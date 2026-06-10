El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de junio

El día de hoy, 10 de junio de 2026, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 33 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 27% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 54% en la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida durante las horas pico, pero en general, el tiempo será bastante soportable. Las condiciones de viento también serán favorables, con ráfagas que oscilarán entre los 9 y 12 km/h, predominando de dirección oeste y noroeste. Esto ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio agradable durante las horas más calurosas del día.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente positivo para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 30 grados hacia las 21:00 horas. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 14 grados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para salir a cenar o pasear. El ocaso se producirá a las 21:37, ofreciendo un espectáculo visual con la puesta de sol.

En resumen, Martos disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un momento perfecto para aprovechar el aire libre y disfrutar de las actividades que la ciudad tiene para ofrecer. Con un tiempo tan favorable, los habitantes y visitantes podrán disfrutar de un día pleno de sol y buenas temperaturas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-09T20:52:12.