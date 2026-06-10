El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de junio

El día de hoy, 10 de junio de 2026, Marchena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance la jornada, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con valores que oscilarán entre los 25 y 36 grados , siendo las horas centrales del día las más cálidas.

La temperatura comenzará en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00 y continuando su descenso hasta los 22 grados a las 03:00. Sin embargo, a partir de las 11:00, se espera un aumento significativo, alcanzando los 29 grados a las 12:00 y llegando a un máximo de 36 grados a las 17:00. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, situándose en 35 grados a las 19:00 y 32 grados a las 21:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 50% a la medianoche y aumentando hasta un 72% a las 08:00. A medida que el calor se intensifique, la humedad disminuirá, alcanzando un 54% a las 10:00 y bajando a un 41% hacia las 22:00. Esto sugiere que, aunque el día será caluroso, la sensación de bochorno no será excesiva.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección oeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 21:00 y las 23:00, alcanzando hasta 34 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, con velocidades de entre 2 y 12 km/h, aumentando gradualmente a medida que se acerque la tarde.

No se esperan precipitaciones en el día de hoy, lo que significa que los habitantes de Marchena podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y agradable.

En resumen, el tiempo en Marchena para hoy será mayormente soleado, con temperaturas cálidas y un viento moderado que proporcionará algo de alivio en las horas más calurosas. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-09T20:52:12.