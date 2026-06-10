El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de junio

Hoy, 10 de junio de 2026, Mairena del Aljarafe se prepara para un día mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 36 grados en las horas centrales, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para actividades al aire libre, pero se recomienda tomar precauciones ante el calor.

La humedad relativa comenzará en un 53% por la mañana, aumentando gradualmente hasta un 98% en las primeras horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, lo que hará que la tarde sea más llevadera.

En cuanto al viento, se espera que sople del suroeste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Este viento también podría contribuir a la dispersión de las nubes altas que se prevén en el cielo.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado.

A medida que el día avance hacia la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 29 grados hacia el final de la jornada. La noche se presentará despejada, con temperaturas que rondarán los 24 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable al aire libre.

En resumen, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día mayormente soleado y caluroso, con algunas nubes altas y un viento moderado que ofrecerá un respiro del calor. Es un día perfecto para salir y disfrutar de la naturaleza, pero no olvide hidratarse y protegerse del sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-09T20:52:12.