El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de junio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Mairena del Alcor según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 10 de junio de 2026, Mairena del Alcor se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante que irá acompañando a los habitantes de la localidad. A medida que avance el día, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con valores que oscilarán entre los 25°C por la mañana y los 35°C durante la tarde, alcanzando su pico en torno a las 17:00 horas.
La humedad relativa será moderada, comenzando en un 53% por la mañana y descendiendo a niveles más bajos a medida que la temperatura aumenta, alcanzando un 19% en las horas más cálidas. Esto podría generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.
En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se producirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante en medio del calor. Sin embargo, es importante estar atentos a estas ráfagas, ya que podrían afectar a actividades al aire libre.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá riesgo de lluvia. La probabilidad de precipitación se mantiene en un 0%, lo que es una buena noticia para aquellos que planean disfrutar de actividades al aire libre o eventos al aire libre en la localidad.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores más frescos alrededor de los 22°C. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose en el horizonte a las 21:43 horas.
En resumen, Mairena del Alcor disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre, pero con la recomendación de mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas más intensas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-09T20:52:12.
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