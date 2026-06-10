El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de junio

El día de hoy, 10 de junio de 2026, Lucena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 33 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 54% y disminuyendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación térmica más confortable. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad podría aumentar hacia la tarde, alcanzando niveles de hasta un 36% en las horas de la tarde, lo que podría hacer que el calor se sienta un poco más intenso.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del suroeste y del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 20 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 35 km/h, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría ofrecer un alivio ante las altas temperaturas. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los lucentinos podrán disfrutar de un día sin interrupciones por el mal tiempo, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente para disfrutar de la naturaleza.

A medida que se acerque la noche, el cielo continuará despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:38. Las temperaturas nocturnas se mantendrán agradables, rondando los 25 grados, lo que hará que la velada sea placentera para aquellos que deseen salir a cenar o disfrutar de un rato al aire libre.

En resumen, el tiempo en Lucena para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados. Se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y que aprovechen al máximo este día soleado.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-09T20:52:12.