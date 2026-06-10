El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de junio

El día de hoy, 10 de junio de 2026, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente completamente despejado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00, y continuarán bajando hasta alcanzar los 18 grados a las 07:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 37 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 47% y aumentando hasta un 84% en las primeras horas de la mañana. A medida que las temperaturas suben, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando niveles más cómodos hacia la tarde, con un 15% previsto a las 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde ofrecerá un tiempo más seco y cálido, propicio para disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople del suroeste con velocidades que oscilarán entre los 2 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar rachas de hasta 18 km/h en la tarde. Esto proporcionará una brisa agradable que ayudará a mitigar el calor durante las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones en la jornada, lo que significa que los habitantes de Lora del Río pueden planificar sus actividades sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

Con el orto a las 06:59 y el ocaso a las 21:43, los ciudadanos podrán disfrutar de largas horas de luz solar. Este clima cálido y despejado es perfecto para disfrutar de un día en el campo, realizar deportes al aire libre o simplemente relajarse en el jardín. En resumen, el 10 de junio de 2026 se perfila como un día ideal para disfrutar de la belleza del entorno natural de Lora del Río, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-09T20:52:12.