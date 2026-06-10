El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de junio

El día de hoy, 10 de junio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana y durante la tarde. Desde la medianoche hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 27 grados a la 01:00 y alcanzando los 26 grados a las 02:00.

A medida que avance el día, las temperaturas continuarán su descenso, alcanzando los 25 grados a las 03:00 y 23 grados a las 04:00. Sin embargo, a partir de las 12:00 horas, se espera un aumento en la temperatura, que alcanzará su punto máximo de 36 grados entre las 17:00 y las 18:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 25% y el 62% a lo largo del día, lo que podría generar una sensación térmica más intensa durante las horas más cálidas.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 14 km/h, aumentando a 19 km/h a la 01:00. Durante la tarde, el viento alcanzará su máxima velocidad de 13 km/h, lo que podría ofrecer algo de alivio ante el calor intenso. No se prevén precipitaciones en ninguna de las horas del día, lo que significa que los habitantes de Linares podrán disfrutar de un día seco y soleado.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un día claro y luminoso. La salida del sol está programada para las 06:50, mientras que el ocaso se producirá a las 21:37, brindando largas horas de luz solar.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy se presenta ideal para actividades al aire libre, con temperaturas cálidas y un cielo despejado. Se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-09T20:52:12.