El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de junio

El día de hoy, 10 de junio de 2026, se espera en Lebrija un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, las condiciones se mantendrán favorables, con un predominio de cielos despejados que permitirán disfrutar de un ambiente soleado y cálido.

Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 34 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 22 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 19 grados en las primeras horas del amanecer. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, se anticipa un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 34 grados hacia la tarde, lo que sugiere un día caluroso, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 68% en la madrugada y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando niveles más cómodos de alrededor del 49% hacia la tarde. Esto contribuirá a que el calor se sienta más llevadero, aunque es recomendable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de temperatura.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento también podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, ya que podría generar una sensación de frescura en medio del calor.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. La ausencia de lluvias y el predominio de cielos despejados hacen de este un día ideal para disfrutar de la naturaleza, realizar deportes o simplemente pasear por la ciudad.

En resumen, Lebrija disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas elevadas y un viento moderado que ofrecerá algo de alivio. Es un momento perfecto para aprovechar el buen tiempo y disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de la hidratación y la protección solar.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-09T20:52:12.