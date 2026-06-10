El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de junio

El día de hoy, 10 de junio de 2026, se presenta en Jaén con condiciones mayormente despejadas y temperaturas que alcanzarán un máximo de 35 grados durante las horas más cálidas de la tarde. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas del día, pero sin afectar significativamente la luminosidad.

A lo largo de la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados, descendiendo ligeramente a 27 grados en la primera hora del día. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 34 grados hacia la tarde. La humedad relativa será baja, comenzando en un 23% y aumentando ligeramente a medida que se acerque la tarde, pero manteniéndose en niveles que no resultarán incómodos para los habitantes de la ciudad.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 19 y 26 km/h en las primeras horas, disminuyendo a medida que avance el día. Las ráfagas máximas podrían alcanzar hasta 45 km/h, especialmente en las primeras horas de la mañana, lo que podría generar una sensación de frescura en las horas más calurosas. Sin embargo, se espera que el viento se calme hacia la tarde, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más intensas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un día soleado y claro, ideal para actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 29 grados hacia la tarde y bajando a 11 grados durante la noche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:36. La noche será tranquila, con temperaturas agradables que invitarán a salir y disfrutar del aire libre.

En resumen, hoy en Jaén se vivirá un día de verano típico, con calor, sol y un viento moderado que ofrecerá algo de alivio. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea en familia o con amigos, aprovechando el buen tiempo que nos ofrece esta jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-09T20:52:12.