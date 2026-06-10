El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de junio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Écija según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 10 de junio de 2026, Écija se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera de manera significativa. Las temperaturas oscilarán entre los 18°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 37°C durante la tarde, lo que sugiere un día caluroso y soleado.
La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 44% en las primeras horas y descendiendo hasta un 16% en las horas más cálidas. Esto indica que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que podría hacer que el tiempo sea más llevadero para los habitantes y visitantes de la ciudad.
En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna lluvia a lo largo del día. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es del 0%, lo que significa que no hay riesgo de tormentas o chubascos. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que los ciudadanos podrán disfrutar de un día sin interrupciones climáticas.
El viento también jugará un papel importante en la sensación térmica del día. Se espera que sople desde el sur y el sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 24 km/h. Durante las horas más cálidas, se anticipa que el viento alcance ráfagas de hasta 39 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor intenso.
Los momentos más frescos del día se darán en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde, cuando las temperaturas comenzarán a descender gradualmente. El orto se producirá a las 06:58 y el ocaso a las 21:41, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz solar.
En resumen, hoy en Écija se presenta como un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo mayormente despejado, temperaturas elevadas y sin riesgo de lluvia. Los ciudadanos deben recordar mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas pico de calor.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-09T20:52:12.
- Indignación y rechazo en Priego de Córdoba por la entrada a la Fuente del Rey, protegida como BIC, de una concentración motera
- Muere un joven de Posadas de 25 años y otros dos resultan heridos en un accidente de tráfico en la A-445 en La Carlota
- Endesa actúa por un enganche ilegal al contador eléctrico de la iglesia de Las Margaritas
- El mercadillo de El Arenal debe cambiar de ubicación por el Córdoba Live y los ambulantes denuncian 'maltrato
- Este es el pueblo más fresco de Córdoba en verano: el refugio serrano donde el calor da una tregua
- El plan más exclusivo del verano en Córdoba: bañarse en una piscina de hotel sin hacer ‘check-in’
- La temporada de caracoles en Córdoba, a punto de terminar: 'La gente nos pregunta por qué nos vamos ya
- Cordobés, ¿vas a Fuengirola este verano? Este es el chiringuito ‘must-have’ de Paco Morales en la Costa del Sol