El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de junio

Hoy, 10 de junio de 2026, Coria del Río se prepara para un día mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante durante la mayor parte de la jornada. Las temperaturas comenzarán en torno a los 24 grados a medianoche, descendiendo ligeramente hasta los 19 grados en las primeras horas, antes de experimentar un aumento significativo a medida que el sol se eleva en el cielo.

A lo largo de la mañana, las temperaturas irán subiendo, alcanzando los 30 grados hacia el mediodía. Para la tarde, se prevé un pico de 36 grados, lo que sugiere que será un día caluroso. Es recomendable que los habitantes de Coria del Río tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas más cálidas del día, cuando la exposición al sol puede ser intensa. La humedad relativa también será notable, comenzando en un 61% y disminuyendo gradualmente a un 42% hacia la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más cálida.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste a una velocidad moderada, alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h en las horas pico de la tarde. Este viento podría proporcionar algo de alivio del calor, pero también es importante estar atentos a posibles ráfagas más fuertes. La dirección del viento sugiere que podría haber un ligero aumento en la sensación de frescura en las áreas más expuestas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por el tiempo. Sin embargo, es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas, especialmente para aquellos que planean realizar actividades al aire libre.

En resumen, Coria del Río disfrutará de un día mayormente soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor. La combinación de temperaturas elevadas y un viento moderado desde el suroeste hará que el día sea agradable, pero es fundamental cuidar la salud y el bienestar personal.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-09T20:52:12.