El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de junio

El día de hoy, 10 de junio de 2026, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado y temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán poco nubosos, con una temperatura inicial de 26 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 24 grados a la 1 de la tarde y bajando a 21 grados a las 3 de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 45% a las 00:00 horas y aumentando gradualmente hasta un 60% en la tarde. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas pico de temperatura. Sin embargo, la buena noticia es que no se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones por la lluvia.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, ya que puede generar una sensación de frescura en medio de las altas temperaturas.

Durante la noche, se espera que el cielo continúe despejado, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 29 grados a las 10 de la noche. La humedad también se mantendrá en niveles cómodos, con un 57% a las 11 de la noche, lo que hará que la noche sea agradable para paseos o reuniones al aire libre.

En resumen, Córdoba disfrutará de un día cálido y soleado, ideal para actividades al aire libre. Con cielos despejados y temperaturas que alcanzarán hasta 37 grados en su punto máximo, es recomendable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas. La ausencia de precipitaciones y la presencia de un viento moderado contribuirán a un ambiente agradable, haciendo de este día una excelente oportunidad para disfrutar de la belleza de la ciudad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-09T20:52:12.