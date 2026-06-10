El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de junio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Castilleja de la Cuesta según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 10 de junio de 2026, Castilleja de la Cuesta se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto por nubes altas, pero a medida que avanza el día, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 22 grados a las 03:00 horas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 34 grados a las 16:00 horas.
La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 49% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 94% en las horas más frescas de la mañana. A medida que el día avanza, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 36% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre 15 y 22 km/h. Durante las primeras horas, el viento será más suave, pero se intensificará a medida que el día avance, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h en la tarde. Esto podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.
No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, con un pronóstico de probabilidad de lluvia del 0%. Esto significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el tiempo, ideal para actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares.
El orto se producirá a las 07:02, marcando el inicio de un día soleado, mientras que el ocaso se espera para las 21:44, ofreciendo una larga jornada de luz natural. En resumen, Castilleja de la Cuesta disfrutará de un día cálido y mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar del aire libre y aprovechar al máximo el buen tiempo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-09T20:52:12.
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