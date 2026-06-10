El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de junio

Hoy, 10 de junio de 2026, Cartaya se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable para los residentes y visitantes de la localidad.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00. A partir de las 02:00, la temperatura seguirá bajando hasta alcanzar los 22 grados a las 03:00 y 21 grados a las 04:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleve en el cielo, las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando un máximo de 30 grados a las 13:00 horas. Durante la tarde, se mantendrán en torno a los 29 grados, proporcionando un tiempo ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 30% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 63% hacia las 21:00 horas. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de calor podría ser más pronunciada en las horas centrales del día, especialmente con la baja humedad en las primeras horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste en las primeras horas, con velocidades que oscilarán entre 27 y 40 km/h. A medida que avance el día, la dirección del viento cambiará hacia el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 22 y 33 km/h. Esto podría generar una ligera brisa que ayudará a mitigar la sensación térmica en las horas más calurosas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

Los amaneceres en Cartaya son siempre un espectáculo, y hoy no será la excepción, con el orto programado para las 07:07. El ocaso, por su parte, se producirá a las 21:49, ofreciendo una hermosa puesta de sol para cerrar un día que promete ser perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-09T20:52:12.